В Москве запустил проходку тоннеля от станции метро «ЗИЛ» к «Острову Мечты»

В Москве начали проходку правого тоннеля Бирюлёвской линии метро между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты». В церемонии принял участие мэр Сергей Собянин.

Он назвал это «важным этапом работы», а также отметил, что будущую ветку москвичи ждали многие годы, поэтому строители работают ускоренными темпами, пишет сайт «Москва 24».

По словам главы города, на станциях «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар» и «Курьяново» работы идут с опережением графика, на пяти из семи тоннелей ведётся активная проходка.

Тоннелепроходческий комплекс «Виктория» диаметром шесть м пройдёт 1,49 км на глубине до 24 м. Завершить проходку планируют в начале 2027 года.

Ранее НСН со ссылкой на Собянина сообщала о начале проходки второго тоннеля на южном участке Троицкой линии метро — от станции «Новомосковская» до «Сосенок».