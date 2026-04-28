Дептранс: на майских праздниках парковки в Москве будут бесплатными

В майские праздники в Москве часть парковок станет бесплатной. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

1, 2, 9 и 11 мая автомобили можно будет оставлять без оплаты на всех городских улицах, включая зоны с повышенными тарифами и динамическим ценообразованием. 3 и 10 мая парковки будут работать по воскресному режиму. Бесплатной останется большая часть мест, однако исключение составят участки с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа.

При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном платном режиме.

— В майские праздничные дни парковка в городе уже традиционно становится бесплатной — такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. На дорогах столицы в этот период машин меньше, чем в будни, так что загруженность не вырастет. Просим водителей быть внимательными и соблюдать ПДД, — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова Telegram-канал Дептранса.

График движения поездов на МЦД-2 изменится в Москве 1, 2 и 3 мая. Интервалы на Рижском направлении будут увеличены до одного часа 20 минут. На Рижском направлении на участке Площадь трех вокзалов — Тушинская интервалы движения будут частично увеличены до одного часа 20 минут, на участке Тушинская — Нахабино — до одного часа.