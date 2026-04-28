Мэр Москвы поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником, а также рассказал о масштабном обновлении парка столичной скорой машинами нового поколения.

«Поздравляю всех сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником! Спасибо за самоотверженный труд и искреннюю преданность делу, благодаря чему каждый день вы спасаете тысячи жизней горожан», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что московская скорая – одна из самых эффективных в мире. «Это слаженная команда профессионалов, рабочий процесс которой отточен до мелочей. В среднем за год совершается 4 млн выездов, это около 12 тыс. в сутки. Столичная скорая помощь постоянно совершенствуется – внедряются современные технологии, бригады оснащаются передовым оборудованием. Сейчас идeт масштабное обновление парка машинами нового поколения – их пространство максимально эргономично, всe оборудование находится на расстоянии вытянутой руки», – рассказал Собянин.

Он добавил, что автомобили были разработаны с участием экспертов московской скорой в рамках грантовой программы правительства Москвы. В них: запатентованная универсальная рейлинговая система крепления медицинской аппаратуры – еe можно быстро снимать или перевешивать; поворотно-складные кресла и увеличенная амплитуда смещения носилок для полноценного доступа к пациенту; стеллажная система полок; удобное зонированное освещение; увеличенная высота салона – медики могут стоять в полный рост. «В мае прошлого года 80 инновационных реанимобилей начали работать на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. В этом году уже поступило 350 машин нового поколения для общепрофильных бригад. Это поможет сделать работу медиков ещe эффективнее, а условия для пациентов – комфортнее», – заключил мэр.