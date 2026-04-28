Около Музея Победы развернут масштабную копию Знамени Победы

30 апреля в колоннаде Музея Победы состоится патриотическая акция «Знамя нашей Победы», приуроченная к годовщине одного из самых символичных событий Великой Отечественной войны — водружения Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине.

Около 100 волонтеров развернут копию легендарного штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии размером 20х30 метров.

— Первый штурм Рейхстага был предпринят советскими войсками 29 апреля, но не увенчался успехом. 30 апреля кровопролитные бои возобновились. Только к вечеру этого дня, преодолев упорное сопротивление врага, советские войска ворвались в здание Рейхстага. На куполе разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом водрузили красное знамя. Оно и стало Знаменем Победы, — рассказали в Музее Победы.

Кульминацией мероприятия станет исполнение артистами музыкального театра «На Поклонке» песни «Будет завтра» из патриотического мюзикла «Уголек». Это композиция, посвященная вере в победу жизни и светлого будущего, ради которого сражались советские солдаты.

Начало в 13:00.