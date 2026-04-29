Останкинский полумарафон пройдёт в Москве 6 мая

Останкинский полумарафон состоится в Москве 6 мая. Трасса соревнований проходит по парку Останкино. Длина круга составляет 2785 метров. Покрытие – брусчатка. Количество кругов для каждой дистанции будет озвучено перед стартом.

Участники смогут попробовать свои силы на нескольких дистанциях: от 5 до 42,2 км. Все финишёры будут награждены памятной медалью с логотипом района, где проходит событие. Отдельного награждения не предусмотрено.

Принять участие в забеге можно в дистанционном формате. По результатам марафона будет сформирован единый финишный протокол.