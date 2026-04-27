В Москве усилился снегопад — это произошло на фоне аномальной непогоды, которая началась в ночь на 27 апреля в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, ослабевший в ходе дня снегопад вновь усилился к вечеру. Крупные осадки наблюдаются на севере столицы и в Новомосковском административном округе. Кроме того, наблюдаются сильные порывы ветра.

«Порывистый ветер кружит в воздухе большие снежные хлопья. На крышах и газонах образуется снежный покров, на дорогах и тротуарах — лужи», — сообщает источник.

Напомним, что в ночь на 27 апреля в Москве резко ухудшилась погода — выпал снег и начался сильный ветер. Это привело к падению нескольких деревьев в Москве и Подмосковье. Как сообщили в СМИ, из-за этого уже пострадало около 30 человек.