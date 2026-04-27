Победителей индустриальной премии «Цех. За кадром» объявили в Москве

В столице на киностудии имени Горького 27 апреля объявили победителей первой индустриальной кинопремии «Цех. За кадром». Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Цель этой премии – дать дорогу тем, кто реже всех премии получает, тем, кто, кажется, остается в невидимых профессиях. А я убеждена в том, что при наличии самых талантливых режиссеров, продюсеров, сценаристов и актеров нашей киноиндустрии не было бы, если бы не было вас, сидящих в этом зале, людей, работающих за кадром. Спасибо вам! За это – низкий поклон. А еще цель нашей премии сделана так, чтобы молодежь приходила в ваши профессии, чтобы у вас появилась конкуренция», – отметила генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

Приз в номинации «Реквизиторский цех» вручили Наталье Алексеевой (фильм «Первый на Олимпе»).

Кроме того, на мероприятии в торжественной обстановке трофеями были удостоены Алексей Падерин и Сергей Зайков (художественно-постановочный цех, фильм «Пророк. История Александра Пушкина»), Галина Седова (цех консультантов-экспертов, «Пророк. История Александра Пушкина»), Дарья Рошеева (цех кастинг-директоров, фильм «Лермонтов»), Валерия Никулина и Юлия Фаслетдинова (гримерный цех фильм «Пророк. История Александра Пушкина»), Ульяна Полянская (костюмерный цех, «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»), Александра Степанова (цех постановщиков сцен с животными, «Волшебник изумрудного города»), Антон Смекалкин (каскадерский цех, «В списках не значился»), Сергей Борисов (осветительский цех, «Красный шелк»), Мария Зайковская (цех компьютерной графики, «Горыныч») и Анастасия Марчукова (монтажный цех, «Здесь был Юра»).

Специальный приз за слаженную командную работу вручили продюсеру Даниилу Шарапову – фильму «Алиса в Стране чудес».