Упитанный джек-рассел во второй раз застрял под ванной на северо-востоке Москвы

Спасателям на северо-востоке Москвы вновь пришлось вызволять из-под ванны уже знакомого им джек-рассела. Упитанный уже попадал в подобную ситуацию пару недель назад. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе «СпасРезерва».

Хозяева как раз собирались устанавливать защитный экран, когда питомец снова умудрился застрять. Спасателей встретил «злобный нос с зубами», торчащий из-под ванной. Пес активно сопротивлялся, умудрившись разбить плитку на полу. После того, как спасатели убрали осколки, собака сама выбралась из-под ванной.

— И злюка вылез сам, и тут же подобрел. Скоро, наверное, будем с хозяевами дружить домами, — передает официальный Telegram-канал «СпасРезерва».

