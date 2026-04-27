Зимние забавы кустарниковых собак в Московском зоопарке попали на видео

В Московском зоопарке кустарниковые собаки (млекопитающие из семейства псовых, обитающие во влажных лесах и саваннах Центральной и Южной Америки — прим. «Мосленты») устроили активные игры в вольере во время накрывшего столичный регион снегопада. Видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор научно-просветительского центра Светлана Акулова.

Она рассказала, что теплолюбивые хищники начали рыть снег наперегонки с кипером-специалистом, отвечающим за уход, кормление и содержание животных. Пока работник убирал снег лопатой, кустарниковые собаки копали его возле ограждения лапами.

«Не унывают: сразу вспомнили зимние забавы», — прокомментировала Акулова.

Ранее сообщалось о родившихся в Московском зоопарке кошачьих лемурах и кудрявых пеликанов.