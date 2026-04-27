Дептранс дал московским водителям рекомендации на период непогоды

В связи с прогнозируемой в период с 27 по 29 апреля непогодой Дептранс дал московским водителям соответствующие рекомендации. Публикация появилась в понедельник, 27 апреля, в Telegram-канале ведомства.

— Напоминаем: Если вы уже перешли на летнюю резину, используйте только городской транспорт. Избегайте поездок в часы пик (утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 19:00). В плохую погоду будьте особенно осторожны, избегайте резких маневров и помните, что тормозной путь на снегу увеличивается, — говорится в публикации.

Также москвичей призвали планировать маршрут заранее и быть внимательными на дорогах.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области настоятельно рекомендовало водителям воздержаться от использования летней резины до вечера среды, 29 апреля.

В столицу неожиданно вернулась зима, а на дорогах образовалась каша и гололедица. Что делать автомобилистам, которые сменили резину на летнюю, эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал «Вечерней Москве».