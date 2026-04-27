Синоптик дал прогноз развития снегопада в Москве

Снегопад в Москве продлится достаточно долго, однако интенсивность осадков будет сокращаться. Об этом RT заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

К концу понедельника, 27 апреля, интенсивность снегопада начнет снижаться. Сильный снег во вторник, 28 апреля, сменится умеренным, а в среду, 29 апреля, станет небольшим.

В понедельник столичный регион проходит максимум развития циклона. Снижение интенсивности осадков будет связано с ростом атмосферного давления — ко вторнику оно вырастет на 10 миллиметров ртутного столба, затем достигнет нормы и превысит ее.

В понедельник в столице атмосферное давление оказалось рекордно низким и выпало более половины от месячной нормы осадков, а температура воздуха опустилась ниже нуля.