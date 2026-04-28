Собянин сообщил о бесплатных парковках в период майских праздников

Парковки будут бесплатными в российской столице 1, 2, 9 и 11 мая. Об этом в мессенджере Max написал мэр Москвы Сергей Собянин.

В эти дни плату за парковку не будут брать в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. «3 и 10 мая бесплатно везде, кроме зон динамического тарифа и улиц с оплатой 380, 450 и 600 рублей в час», — добавил градоначальник.

При этом отмечается, что парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме на протяжении всех дней.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве резко сменится уже в ближайшую субботу, 2 мая. По его словам, с указанной даты в столице станет солнечно и сухо.