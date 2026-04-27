Участок Арбатско-Покровской линии закроют с 30 апреля по 8 мая

Участок между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии закроют с 30 апреля по 8 мая в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Станции «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе» будут закрыты. Тоннель будут прокладывать вблизи действующего участка синей линии. Для безопасности поездок необходимо ограничить движение в зоне проведения работ.

Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами «КМ», D2, а также станциями Таганско-Краснопресненской линии.

— Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты и планируйте ваши поездки заранее, — передает Telegram-канал ведомства.

Параметры движения поездов на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД изменятся в Москве 1, 2 и 3 мая. На участке «Площадь трех вокзалов — Тушинская» интервалы движения будут частично увеличены до 1 часа 20 минут, на участке «Тушинская — Нахабино» — до одного часа.