Пик снегопада в Москве пройден

Пик снегопада в Москве прошел: он будет постепенно ослабевать и продлится до среды. Об этом в понедельник, 27 апреля, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, во вторник в городе ожидаются в основном умеренные осадки, в среду осадки будут небольшими.

— Давление очень низкое в центре, и за счет того, что циркуляция в его системе будет продолжаться еще долго, до среды, включительно Москва и Подмосковье будут в зоне его влияния, а это означает, что осадки, постепенно ослабевая, будут продолжаться, — рассказал Шувалов в беседе с РИА Новости.

Тем не менее «оранжевый» уровень опасности будет действовать Москве и области как минимум до 21:00. Водителей, которые поменяли шины на летние, призвали использовать общественный транспорт. Из-за непогоды несколько автомобилей в столичном регионе пострадали. Например, упавшее дерево раздавило автомобиль в Кузьминках: ствол вырвало из земли с корнем.

Помимо этого, в Подмосковье несколько десятков поселков остались без света, а упавшие деревья блокируют людей в домах.

В 10:00 высота снежного покрова в столичном регионе уже достигала 15 сантиметров. По предположению главного специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, снег может продержаться до 1 мая.

Также в Москве обновлен рекордный минимум атмосферного давления. Уже сразу после 00:00 показания барометров оказались ниже прежнего рекорда, который для 27 апреля составляет 729,9 миллиметра ртутного столба.