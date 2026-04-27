Девушка погибла в результате падения на рельсы в метро Москвы

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Как выяснилось, упавшим под поезд пассажиром была 23-летняя девушка. Она погибла.

Дептранс Москвы предупредил, что на красной ветке метро от станции «Сокольники» до станции «Бульвар Рокоссовского» после происшествия приостановили движение поездов.

«На Сокольнической линии (1) нет движения от "Сокольников" до "Бульвара Рокоссовского". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — сообщали в ведомстве.

Уточняется, что движение на Сокольнической линии уже восстановлено и вводится в график.

Ранее московских автомобилистов, уже сменивших зимнюю резину на летнюю, призвали сегодня отказаться от поездок на личном транспорте из-за мокрого снега. В ведомстве добавили, что летняя резина не обеспечивает надежного сцепления с дорогой при снеге и гололедице. Это увеличивает тормозной путь и создает риск заноса автомобиля.