Собянин рассказал о поддержке около 960 тысяч москвичей с инвалидностью

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что интеграция людей с инвалидностью во все сферы остаётся приоритетом города.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на канал мэра в мессенджере МАХ.

По его словам, в столице проживает около 960 тыс. людей с инвалидностью, из них порядка 60 тыс. — дети. Для них развиваются образовательные, реабилитационные и социальные программы.

В частности, жителям помогают получать образование, осваивать новые профессии, повышать квалификацию и находить работу. Также они участвуют в спортивных и творческих проектах.

Кроме того, для людей с инвалидностью доступно более 60 бесплатных образовательных программ.

