В Москве побили рекорд

В Москве зафиксировали новый суточный рекорд низкого атмосферного давления. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, показатели опустились ниже прежнего рекорда сразу после полуночи. Прежде минимальным показателем для 27 апреля считалось давление на уровне 729,9 миллиметра ртутного столба, такие условия наблюдались в 1971 году. Ночью снижение продолжилось, к 6:00 показатели достигли 726,3 миллиметра ртутного столба — это более чем на 20 единиц ниже нормы.

«Так как показания барометров продолжают падать, точное значение нового рекорда мы узнаем ближе к окончанию сегодняшнего дня», — отметил Леус.

Он добавил, что давление вернется к норме в середине дня 29 апреля.

Ранее Леус предупредил, что рекордно низкое давление на текущей наделе может плохо сказаться на здоровье москвичей.