Названа причина аномального снегопада в Москве

Аномальный снегопад в Москве, начавшийся в ночь на 27 апреля, вызван мощным циклоном, пришедшим из‑под Санкт‑Петербурга. Об этом в разговоре с Рамблером рассказала Синоптик Татьяна Позднякова. Она подчеркнула, что из‑за аномалии в столичном регионе был побит суточный рекорд по количеству осадков.

Причина аномального снегопада — мощный циклон, сформировавшийся над Санкт‑Петербургом и сместившийся к Московской области. За ночь на метеостанции ВДНХ выпало 16 мм осадков — это превысило прежний суточный рекорд. В ближайшие часы также ожидаются сильные осадки: снежные накаты, налипание снега, порывы ветра 17–22 м/с. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

По прогнозу синоптиков, непогода в Москве и области сохранится ещё минимум два дня. Температура останется заметно ниже нормы, а снежный покров может увеличиться на несколько сантиметров.

«Сегодня может добавиться до 8 см снега, мокрый снег будет идти завтра в течение суток. Во вторник интенсивность осадков снизится: ожидается 2–5 мм и порывы ветра до 12–17 м/с. К концу вторника характер осадков начнёт меняться — прогнозируется переход к смешанным формам: мокрый снег с дождём. Температура останется ниже климатической нормы почти на 8 °C. Со среды давление начнёт расти, ветер сменится на северо‑западный и северо‑восточный и постепенно ослабеет. Ночные температуры составят −1…+4 °C, дневные — +2…+5 °C», — сказала Позднякова.

Эксперт подчеркнула: хотя апрельский снегопад в Москве выглядит необычно, делать выводы о новой климатической тенденции преждевременно. Подобные явления случались и раньше, а долгосрочные прогнозы погоды остаются непредсказуемыми.

«Подобные снегопады уже бывали: например, много снега выпало в середине апреля 1998 года, а в прошлом году снег шёл 1 мая. Но делать выводы о новой климатической тенденции по нескольким случаям нельзя. Чтобы выявить закономерность, нужен более длинный ряд наблюдений. Предсказать, будут ли повторяться снежные апрели в будущем, невозможно — это всё равно что пытаться спрогнозировать погоду через 20 лет», — заключила синоптик.

Ранее сообщалось, что внезапный апрельский снег парализовал часть авиарейсов в Москве.