Гослинг, ты ли это? В столице нашли двойник с голливудским актером

В столице найден двойник известного голливудского актера, героя десятков мемов Райана Гослинга. Им оказался студент четвертого курса Института современного искусства (ИСИ) Матвей Сошкин. «Вечерняя Москва» пообщалась с молодым человеком.

Матвей Сошкин стал известен после публикации ролика, где он в шутку сравнил себя с голливудским актером Райаном Гослингом. Видео быстро набрало тысячи просмотров, а комментаторы стали восхищаться внешностью молодого человека и просить снять пародию на знаменитые сцены из фильмов. Особенно хотели видеть кадры из «Бегущего по лезвию 2049», «Барби», «Драйва», «Ла-Ла Ленда» и других картин.

И правда, внешне студент и голливудская звезда поразительно похожи: форма лица, бровей, носа, глаз, немного хмурый взгляд. И мимикой особенно молодой человек напоминает голливудского актера: это хорошо видно на фотографиях.

В профессию влюбился с детства

К слову, актерским мастерством Матвей Сошкин стал заниматься еще в 13 лет. Тогда он пришел в театральную студию и понял, что хочет связать с этой профессией свою жизнь.

— А уже в 16 лет знакомые стали обращать внимание, что у меня очень схожие черты лица с Гослингом, — поделился с «Вечерней Москвой» Матвей Сошкин.

Режиссер, жду тебя

К сравнениям со звездой студент относится спокойно. Но делать ставку на это он не собирается: все-таки невозможно пародировать голливудскую звезду всю жизнь. Однако признает, что внешность помогает снимать вирусные юмористические видео. А такие ролики в свою очередь помогают актерам стать более узнаваемыми в сети, искать агентов и добиваться славы.

— Я не претендую на звание «русского Гослинга». Все это было в формате прикола, шутки, пародии. Хайп на обычную жизнь почти никак не повлиял. Мои будни проходят так же, как и раньше, разве что получаю чуть больше общественного внимания, — отмечает Матвей Сошкин. — Буду продолжать снимать комедийные ролики, пока людям это нравится. Предложений же на съемки от режиссеров пока не поступало, но очень жду.

Много фильмов со своим американским двойником Матвей Сошник не видел. Однако есть те, которые запали в душу.

— Больше всего понравился «Дневник памяти», — добавил студент.

Из всех жанров молодой человек предпочитает триллеры.

— А еще хотелось бы сыграть, например, Джокера. Или кого-то вроде графа Монте-Кристо.

И другие близнецы

К слову, среди российских актеров есть и другие двойники Райана Гослинга. Так, например, большую популярность обрел российский артист театра и кино Данила Якушев. Как он сам признавался в одном из интервью, он даже пытался выйти на связь со своим голливудским коллегой и отправлял ему сценарий будущего совместного проекта о двух братьях. Ответил ли на предложение о съемках Райан Гослинг, артист не рассказал.

А вот Сэма Никеля (псевдоним, настоящее имя артиста — Артур Гальченко — «ВМ») сравнивают с голливудским актером, звездой «Пиратов Карибского моря» Орландо Блумом. Конечно, при ближайшем рассмотрении отличия во внешности мужчин видны. Однако поклонники продолжают сравнивать двух актеров. А еще над схожестью артистов иронизировали в сериале «ЧОП».

Российского актера Бориса Хвошнянского часто сравнивают со звездой франшизы «Железный человек» Робертом Дауни-младшим. Об особом сходстве начали говорить после выхода сериала «Против всех». Там Хвошнянский специально играл в стиле западного коллеги, что окончательно убедило зрителей в их схожести.

Манэ Варданян, PR-агент, стратег по построению личного бренда в СМИ:

— Я считаю, что схожесть с популярными голливудскими актерами, скорее, может помешать в начале карьеры, нежели помочь. Ирония в том, что сами голливудские звезды часто страдают от своей же внешности. Вспомните, сколько сил Леонардо Ди Каприо потратил, чтобы перестать быть «смазливым мальчиком с «Титаника». Психология зрителя безжалостна. Увидев знакомые черты, мозг автоматически ждет знакомой харизмы и мощи бэкграунда, что может не соответствовать реальным навыкам актера.

