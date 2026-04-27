Около 200 деревьев упали в Московском регионе из-за снегопада 27 апреля

Около 200 деревьев упали в столичном регионе в понедельник, 27 апреля, из-за мокрого снега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Упавшие деревья повредили несколько автомобилей и провода. В результате инцидента несколько домов остались без электричества.

— В Московском регионе зафиксировано падение около 200 деревьев в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений, — передает агентство.

Столичный аэропорт Внуково переносит рейсы из-за апрельского снегопада. Пассажиров отложенных рейсов высадили из самолетов.

Из-за непогоды, в частности, упавшее дерево раздавило автомобиль в Кузьминках: ствол вырвало из земли с корнем. Дерево повредило еще несколько припаркованных машин. Помимо этого, СМИ сообщили, что в Подмосковье несколько десятков поселков остались без света, а упавшие деревья блокируют людей в домах.