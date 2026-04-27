Собянин объявил о завершении реконструкции Кузьминского путепровода
Кузьминский путепровод на юго-востоке Москвы открыт после комплексной реконструкции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
«Сегодня открыли после комплексной реконструкции Кузьминский путепровод. Его построили в 1960 году для удобного движения транспорта по основному ходу Волгоградского проспекта – одной из крупнейших вылетных магистралей Москвы. За 65 лет интенсивной эксплуатации объект перестал отвечать современным требованиям безопасности и качества. Специалисты полностью заменили изношенные несущие балки на сборное железобетонное пролeтное строение», – говорится в сообщении.
Также были выполнены: устройство новых ригелей и деформационных швов, замена конструкций мостового полотна и ограждений, ремонт стоек промежуточных и крайних опор, укрепление конусов и откосов насыпи.
«Таким образом мы завершили обновление и благоустройство Волгоградского проспекта. Важно, что во время проведения работ путепровод не был закрыт, – полосы перекрывались частично», – подчеркнул мэр.
Он отметил, что реконструкция Кузьминского путепровода – часть большой программы повышения надeжности и продления сроков службы объектов транспортной инфраструктуры.
«За последние годы «Гормост» привeл в порядок около 60 мостов. В 2025-м закончили семь объектов, в их числе Ростокинский акведук, Сколковский мост, автодорожные путепроводы Косино – МКАД и Краснопресненский, эстакада Варшавская – МКАД. В планах на этот год – проведение реконструкции ещe ряда крупных дорожных сооружений», – добавил Собянин.