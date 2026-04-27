Четырех изъятых на таможне попугаев передали в Московский зоопарк

В Московский зоопарк передали четырех траурных какаду Бэнкса, которых изъяли на таможне в Оренбургской области. Об этом в понедельник, 27 апреля, рассказал орнитолог, куратор зооколлекции ульяновского зоопарка Максим Корольков.

— У нас уехали четыре траурных какаду Бэнкса. Они переданы в центр реабилитации и воспроизводства Московского зоопарка на временную передержку. Сначала они будут находиться на карантине, — сообщил орнитолог.

По его словам, птиц перевозили в специально оборудованном автомобиле из-за большого размера какаду. В рацион пернатых входит зерно, фрукты и насекомые.

— Попугаи чувствовали себя нормально. Птицы были готовы к транспортировке, - уточнил Корольков в беседе с ТАСС.

В начале апреля таможенники остановили в Оренбургской области микроавтобус, который ехал из Узбекистана. Внутри находились более 100 экзотических птиц, в том числе 93 попугая, которых должны были доставить в Подмосковье. Водитель не имел документов на птиц. В связи с этим возбудили дело об административном правонарушении. Владельцу попугаев грозит штраф. Птиц изъяли и доставили в зоопарк Ульяновска.

Ранее таможенники пресекли контрабанду редких краснокнижных говорящих попугаев жако из Средней Азии. Их хотели ввезти в Татарстан. Стоимость птиц составила более 1,6 миллиона рублей. Птиц передали сотрудникам межрегионального управления Росприроднадзора. В отношении владельца пернатых возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии или штраф до одного миллиона рублей.