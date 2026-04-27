«Аптекарский огород» закроют для посетителей 27 апреля из-за непогоды

«Аптекарский огород» закроют для посетителей в понедельник, 27 апреля, из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба ботанического сада.

Там добавили, что в результате сильного снегопада повреждения получили ветки сакуры, магнолии и других деревьев и кустарников. Помимо этого, из-за непогоды помялись тюльпаны, нарциссы и первоцветы.

— У гибких ветви склонились до земли, а у негибких — с треском ломаются и с грохотом падают оземь. Этот зловещий шум стоит в саду фоном, — сообщает Telegram-канал ботанического сада.

Утром 27 апреля стоимость поездки на такси в Москве и области утром выросла в несколько раз из-за снегопада и пробок. При этом столичный аэропорт Внуково переносит рейсы из-за апрельского снегопада. Пассажиров отложенных рейсов высадили из самолетов.

Из-за непогоды упавшее дерево раздавило автомобиль в Кузьминках: ствол вырвало из земли с корнем. Дерево повредило еще несколько припаркованных машин. Помимо этого, СМИ сообщили, что в Подмосковье несколько десятков поселков остались без света, а упавшие деревья блокируют людей в домах. С проблемами столкнулись жители поселений в Раменском и Воскресенском районах — там из-за перебоев встали котельные, а школы и садики остались без отопления.