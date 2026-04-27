Погодный апокалипсис: что происходит в Москве 27 апреля

Весенний снегопад привел к погодному апокалипсису в Москве в понедельник, 27 апреля. Как сообщает Гидрометцентр, до ночи 28 апреля в столице действует «оранжевый» уровень опасности.

Синоптики ожидают сильные осадки в виде снега и мокрого снега, его налипание на провода и деревья. Местами возможна гололедица, а также шквалистое усиление ветра порывами до 23 м/с. Власти объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Не исключена «сухая гроза». Кроме того, до вечера 28 апреля в столице сохранится западный ветер с порывами в 15-20 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец утром 27 апреля сообщил РИА Новости, что высота снежного покрова в Москве достигла уже 10 сантиметров.

Зафиксированы случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра снега. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб, в разных районах города упало уже около 50 стволов, повреждения получили два автомобиля.

Как пишет Telegram-канал Baza, как минимум два человека пострадали. На улице Некрасова в микрорайоне Железнодорожный дерево рухнуло на проходящую мимо девушку. Другой случай случился на шоссе Энтузиастов — там на мужчину упали ветки.

Также сообщается об отключении света в нескольких десятков поселков. Baza отмечает, что проблемы случились в Раменском и Воскресенском районах. В Коломне закрыли Митяевский мост. Липкий снег оседает на проводах, в результате чего они рвутся.