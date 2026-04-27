Праздничную программу в честь Первомая подготовили в музее «Г.О.Р.А.»

В филиале Музея Победы на Поклонной горе – музее «Г.О.Р.А.» – в честь Праздника весны и труда проведут специальную программу «Первомай в музее Г.О.Р.А.». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Посетителей ждут спортивные состязания и большой праздничный концерт. Прозвучат военно-патриотические и детские песни, а также весeлые весенние композиции, заряжающие всех зрителей хорошим настроением. Уверены, это необычное сочетание подлинных исторических раритетов нашего музея, спортивных активностей и весеннего настроения создаст незабываемую атмосферу для всей семьи», – рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, праздничная программа начнется в 13:00.

«На Главной сцене музея «Г.О.Р.А.» стартует фестиваль молодых исполнителей под руководством Екатерины Приводновой. Перед посетителями выступят солисты творческого коллектива «Солнечный круг» и вокально-театральной продюсерской мастерской «Твой выход», а также хореографический коллектив «Калейдоскоп». Продолжит программу весенний концерт коллективов Дома культуры «Коммунарка», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, специальную музыкальную программу подготовила межрегиональная общественная организация «Отцы рядом». Так, с 16:00 до 18:00 перед посетителями музея выступят детские и взрослые творческие коллективы, а в 18:00 начнется первомайская дискотека.

Также с 16:00 до 18:00 на площадке музея «Г.О.Р.А.» пройдут спортивные состязания. Попробовать свои силы в армрестлинге, гиревом и других видах спорта смогут все желающие, заключили в пресс-службе.