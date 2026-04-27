Высота снежного покрова в столичном регионе достигла 15 сантиметров. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Утром 27 апреля погода в Москве и области удивила обилием снега. В Москве, на ВДНХ, высота снежного покрова достигла 12 сантиметров, на Балчуге было 10 сантиметров. В Дмитрове установился самый высокий снежный покров, 15 сантиметров. Похоже, он задержится до 1 мая! — написала метеоролог в своем канале в МАКС.

В этот же день стоимость поездки на такси в Москве и столичном регионе выросла в несколько раз из-за снегопада и пробок. При этом в Московской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

В столичном дептрансе водителей, которые поменяли шины на летние, призвали использовать общественный транспорт. Также в связи с непогодой в городе корректируют расписание трамваев. В результате непогоды на Арбатско-Покровской линии метро на пути упало дерево. Интервалы движения на линии были временно увеличены.