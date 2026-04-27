Участники проекта «Лето в Москве» получат пиар-поддержку в СМИ и городских медиа

Предприниматели смогут принять участие в спецпроекте «Время возможностей» в рамках проекта «Лето в Москве» и получить пиар-поддержку в СМИ и городских медиа. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Прием заявок на новый сезон проекта «Лето в Москве» уже начался. У компаний есть возможность интегрироваться с ключевыми площадками, включить свои мероприятия в программу, организовать закрытые, а также массовые мероприятия с интеграцией бренда, а также представить товары в павильонах «Сделано в Москве» и использовать другие форматы для своего продвижения. В рамках спецпроекта «Время возможностей» предприниматели из сферы общественного питания, торговли, услуг, образования, творчества, индустрии красоты, гостиничного бизнеса, культуры и спорта могут проводить различные мероприятия на своих площадках. Все участники получат пиар-поддержку в средствах массовой информации, социальных сетях и городских медиа, а также смогут заявить о себе в геосервисах», – говорится в материале.

Кроме того, ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) подготовило для участников летний «Бизнес-бокс», куда вошел набор инструментов лидеров рынка для развития своего дела – от рекламы и продвижения до обучения и сервисов аналитики.

Подать заявку можно будет на специальной странице портала mbm.mos.ru либо на сайте mos.ru, выбрав вариант «На своей территории».

В 2025–2026 годах в рамках «Лета в Москве» и «Зимы в Москве» предприниматели организовали на своих площадках 17 тыс. мероприятий, акций и других специальных предложений. Участники летнего сезона отмечают положительный эффект: рост выручки и повышение узнаваемости бренда. Многие компании сотрудничают с городом уже несколько лет подряд и собираются снова участвовать в проекте «Лето в Москве».

Так, Владислав Денисов, создатель арт-шоу «Тайны самоцветов» и владелец сети «Галерея самоцветов», собирается участвовать в городском проекте уже в четвертый раз. Этим летом в трех салонах и в новом выставочном зале, который открылся на севере Москвы в начале года, проведут бесплатные экскурсии. Посетителям расскажут о природных камнях, кристаллах и редких минералах, научат отличать натуральные самоцветы от подделок, а также вручат подарки.

«Мы заинтересованы в этом проекте, потому что увидели преимущества. Мы проводили экскурсии ежедневно, за три сезона их посетили свыше 2 тыс. человек. Еще один плюс участия в сезонных проектах – это поддержка в продвижении: за прошлое лето на наш сайт зашли более тысячи новых пользователей. Мы уверены, что в этом году мы не только сможем привлечь посетителей в давно работающие точки, но и расскажем о нашем новом атмосферном пространстве, познакомим жителей и гостей города с удивительным миром минералов и камней», – приводятся в материале слова Денисова.

Интерактивная выставка роботов «Робостанция» (проект компании «Корпорация роботов») на ВДНХ по традиции примет участие в городском проекте. Посетителям планируют предложить скидки на билеты, экскурсии, инженерные мастер-классы и открытые лекции, посвященные профессиям будущего. Организаторы отмечают, что участие в таких мероприятиях укрепляет туристический потенциал столицы, а также помогает привлекать новую аудиторию.

«Для нас крайне важно сделать робототехнику частью естественной городской среды, познакомить взрослых и детей с инженерными профессиями. Ранее разработанные скидки нам в этом помогли: за прошлые лето и зиму мы дополнительно привлекли свыше тысячи людей, причем большая половина пришла в июне – августе. Рост посещаемости позволил выручить дополнительные средства для развития бизнеса. Уверен, что предложим много интересного и в этот раз», – цитирует пресс-служба гендиректора компании «Корпорация роботов» Артура Зархи.

Некоторые предприниматели, ранее участвовавшие только в «Зиме в Москве», планируют присоединиться и к летнему сезону. Среди них – Анна и Василий Даниловские, основатели проекта Roofevents. Они проводят концерты на крышах и панорамных площадках столицы. Летом спрос возрастает в пять раз, и основатели проекта надеются привлечь больше посетителей благодаря городской поддержке.

Анна Даниловская, чьи слова приводятся в сообщении, рассказала, что зимой они впервые присоединились к проекту, предложив скидку на шесть концертов, и оценили отклик аудитории: получили дополнительные продажи и положительные отзывы гостей. Сейчас они активно работают над летним расписанием, обсуждают с коллективами идеи для мероприятий и их форматы.