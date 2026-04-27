Внезапный апрельский снег парализовал часть авиарейсов в Москве

Аэропорт «Внуково» столкнулся с задержками рейсов из-за резкого ухудшения погодных условий. Внезапный снегопад, сопровождающийся ухудшением видимости, привёл к массовым переноса вылетов.

По информации телеграм-канала Baza, за ночь более 50 самолётов не смогли вылететь из столицы. В пресс-службе аэропорта подтвердили, что часть рейсов перенесена до стабилизации погодной ситуации.

Причиной сбоев стали интенсивные осадки в виде мокрого снега, а также ограниченная видимость на взлётно-посадочных полосах.

В Москве и области введён жёлтый уровень погодной опасности, который, по прогнозам, сохранится как минимум до 28 апреля. По данным городских служб, зафиксированы десятки случаев падения деревьев из-за налипания мокрого снега. Сообщается, что пострадавших нет.

Столичный департамент транспорта рекомендовал жителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, особенно тем, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю.