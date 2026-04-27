В Москве повысили уровень погодной опасности до оранжевого

В столичном регионе ожидаются шквалистый ветер до 25 метров в секунду и интенсивные осадки в виде мокрого снега, уровень погодной опасности повышен до оранжевого, сообщил Гидрометцентр.

Представитель Гидрометцентра сообщил об изменении погодного статуса в столице и области, передает ТАСС.

«Погодный уровень повышен до оранжевого в период до 03:00 мск вторника, 28 апреля», – заявил собеседник агентства.

Решение связано с сильным западным ветром, порывы которого в Москве достигнут 23 метров в секунду, а в Подмосковье – 25 метров в секунду.

Синоптики также предупредили о сохраняющейся опасности сильных осадков. Мокрый снег может налипать на провода и деревья, местами ожидается гололедица. Оранжевый уровень является предпоследним в шкале предупреждений и указывает на вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. Температура воздуха в столице днем составит от двух до четырех градусов тепла, по области – до плюс пяти градусов.

Власти Москвы призвали жителей соблюдать осторожность. Горожанам не рекомендуется стоять и парковать машины под деревьями. Департамент транспорта посоветовал водителям, сменившим резину на летнюю, воспользоваться общественным транспортом. Тем, кто все же сядет за руль, напомнили о необходимости избегать резких маневров, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в ряде районов Московской области выпал интенсивный снег. Из-за сильных осадков и порывистого ветра столичные власти посоветовали автомобилистам временно отказаться от личного транспорта.