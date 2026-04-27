Ракова рассказала о графике работы соцучреждений Москвы на майские праздники

Режим работы социальных учреждений изменится в Москве на майские праздники. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На период майских праздников мы постарались сделать график работы социальных учреждений максимально удобным для жителей Москвы. Например, центры госуслуг закроются только 1 и 9 мая, в остальные дни они работают по обычному расписанию. Взрослые и детские поликлиники в праздничные дни будут принимать пациентов в сокращенном режиме, но с обязательным присутствием дежурных врачей. Молочно-раздаточные пункты сохранят привычный график. Экстренные службы, телефоны психологической помощи останутся на связи круглосуточно, — рассказала вице-мэр.

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут открыты с 9:00 до 16:00, 2 и 11 мая — с 9:00 до 18:00, 3 и 10 мая — с 9:00 до 16:00. В каждом учреждении в рабочие часы будут дежурные врачи.

Детские поликлиники 1, 3, 9 и 10 мая предоставят помощь на дому с 9:00 до 15:00. Вызвать специалиста можно через Единую медицинскую справочную службу (122). А 2 и 11 мая приемы будут проходить с 9:00 до 15:00 как на дому, так и в поликлиниках.

График работы взрослых и детских травматологических пунктов не изменился. Молочно‑раздаточные пункты на праздники сохранят привычный график — с 6:30 до 15:00. Дежурные аптеки будут работать круглосуточно во все праздничные дни.

Школы и колледжи столицы закрыты 1 и 11 мая. График работы центров дополнительного образования можно посмотреть на сайтах соответствующих учреждений.

Центры московского долголетия закрыты 1, 9 и 11 мая. В остальные дни они работают по обычному графику: в воскресенье – только флагманские центры, в субботу – остальные.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что майские праздники горячие линии городских служб продолжат работать в обычном режиме. По его словам, операторы и голосовые помощники будут консультировать жителей по вопросам госуслуг, транспорта, парковок и записи к врачу.