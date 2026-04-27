Москвичей призвали быть осторожными из-за повреждения деревьев от налипшего снега

По данным синоптиков, погода в Москве в понедельник, 27 апреля, ухудшится до конца суток. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Городского хозяйства.

© Вечерняя Москва

В городе ожидаются сильные осадки, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра порывами до 23 метров в секунду.

Зафиксированы случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра и налипания снега.

— Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно — быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении личным транспортом — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — сообщили в пресс-службе Городского хозяйства.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снежный покров в столице 27 апреля почти достиг пяти сантиметров. По его данным, за последние 24 часа в городе выпало 19 миллиметров осадков, что составляет более половины — 51 процент — от месячной нормы апреля.

В столичном дептрансе водителей, которые поменяли шины на летние, призвали использовать общественный транспорт. Также в связи с непогодой в городе корректируют расписание трамваев.