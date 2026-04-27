Ряд следующих в Москву поездов Павелецкого направления опаздывают из-за непогоды

Несколько поездов, следующих в Москву с юга, опаздывают из-за непогоды. Среди отстающих — составы из Белгорода, Владикавказа, Саратова, Пензы, Воронежа и Дербента, сообщила Федеральная пассажирская компания.

Как уточняется, максимальное отставание достигает 2,5 часа.

«Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для ввода в график задержанных пассажирских поездов», — говорится в заявлении компании.

Узнать актуальное время прибытия можно в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика или по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.

Ранее стало известно, что движение поездов между Севастополем и Инкерманом восстановили.

Поезд, следовавший из Москвы, прибыл на вокзал Севастополя с опозданием на один час.