Аренда электросамокатов и велосипедов приостановлена в столице

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки в Москве до улучшения погодных условий.

Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Каршеринг также ограничил доступ к аренде автомобилей с летней резиной, добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Владельцам личных самокатов и велосипедов, а также водителям рекомендовано отказаться от поездок и воспользоваться городским транспортом. Сегодня столицу накрыли мокрый снег и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток. Местами ожидается гололедица, также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Действует повышенный уровень погодной опасности. На фоне неблагоприятных метеоусловий вылет некоторых рейсов в аэропорту Внуково отложен. Кроме того, в столице могут возникнуть локальные корректировки в движении трамваев.