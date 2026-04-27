В Москве произошли сбои в движении электричек из-за обрыва проводов

Непогода в виде мокрого снега и сильного ветра в Москве привела к проблемам в движении электричек. В МЖД сообщают о сбоях на Савеловском и Казанском направлениях.

Так, на Савеловском направлении на перегоне Лобня - Марк оборвался контактный провод. Движение уже восстановили, но в пути задерживаются несколько пригородных поездов.

"Московская железная дорога делает все необходимое для введения поездов в график", - подчеркивают в ведомстве.

На Казанском направлении из-за налипания снега и сильного ветра на путь на участке Быково - Люберцы упало дерево - временно не было движения в сторону Москвы. Сейчас движение восстановили, но несколько электричек также задерживаются в обоих направлениях.

Ранее о задержках поездов на Павелецком направлении сообщали в РЖД - там отставали от графика до 2,5 часа несколько поездов дальнего следования из Белгорода, Владикавказа, Саратова и других городов.