В Москве за день выпала половина месячной нормы осадков

Москву замело снегом. О последствиях внезапного апрельского снегопада агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков. Так, на опорной городской метеостанции ВДНХ показатель составил 19 миллиметров. На метеостанциях в Бутово и на Балчуге выпало 20 миллиметров небесной влаги, в Тушино осадкомеры зафиксировали 17 миллиметров осадков. На территории Подмосковья самым заснеженным оказалось Михайловское — там показатели осадков достигли отметки 27 миллиметров. Такой уровень соответствует 79 процентам от апрельской нормы осадков, подчеркнул Тишковец.

Снегопад, по прогнозам метеоролога, не стихнет в Москве вплоть до самых майских праздников. В преддверии выходных в столичном регионе будет идти снег и дождь с мокрым снегом, на дорогах образуется гололед. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду и ослабнут только в среду. Температура воздуха ночью будет опускаться до минус двух градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше плюс трех.