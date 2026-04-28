Сильный ветер и метель в Москве сохранятся в течение дня

В столице в течение дня сохранится сильный ветер. Его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Временами будет идти мокрый снег, местами ожидается метель. Возможно налипание снега на провода и деревья.

Горожан просят быть осторожными на улице и не находиться вблизи шатких конструкций. Автомобилистам советуют внимательно следить за дорожной ситуацией и не оставлять машины вблизи деревьев и линий электропередачи.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

