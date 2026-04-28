Синоптик рассказала о погоде в Москве 28 апреля

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что москвичей во вторник ожидают мокрый снег, дождь и гололедица.

По ее словам, в столице сохранится низкое атмосферное давление.

«Погода сохранится облачная, ночью временами снег будет чередоваться мокрым снегом. Местами возможна гололедица. Днем ожидается мокрый снег вперемешку с дождем», — поделилась Позднякова.

Она добавила, что минимальная температура в столице составит 0... +2°C, местами может опуститься до -1°C. По области ожидается -2... +3°C. Днем в субботу в Москве будет +2... +4°C, в области ожидается +1... +4°C. Такие показатели ниже климатической нормы почти на 8°C.

27 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода в Москве наладится ко 2 мая.

По его словам, 3 мая в темное время суток ожидается не ниже +1°C...+6°C , в дневные часы в столице потеплеет до +14°C...+19°C.

Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 см. По прогнозам, непогода задержится в Москве на ближайшие двое суток.