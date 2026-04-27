В Москве и Подмосковье резко выросли цены на такси

В Москве и Подмосковье практически всю ночь шел мокрый снег, сопровождаемый сильным ветром, - все вместе это больше похоже на метель. При этом непогода пока не думает заканчиваться - в комплексе городского хозяйства Москвы предупредили о ее ухудшении.

"Ожидаются сильные осадки (мокрый снег, снег), сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра с порывами до 23 м/с, - сообщили в ведомстве утром 27 апреля. - Зафиксированы случаи повреждения деревьев из-за сильного ветра и налипания снега".

Продлится все это до конца текущих суток.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за погоды операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий.

"Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной, - добавили в ведомстве. - Рекомендуем владельцам личных самокатов и велосипедов, а также водителям личных авто на летней резине отказаться от поездок в это время и пользоваться городским транспортом. Будьте осторожными на дороге".

Ситуация с пробками на дорогах в целом терпимая - к 9 часам утра "Яндекс" оценивал загруженность дорог в четыре балла, однако на отдельных магистралях ситуация сложная. Сильные заторы фиксируются на некоторых участках МКАД, ТТК и Садового кольца.

В Подмосковье ситуация местами также сложная. Одна из читательниц рассказала "РГ" о пробках на Рогачевском шоссе. Она не смогла выехать из своего поселка, который находится в 14 км от Лобни - пробка началась где-то еще дальше. Пришлось возвращаться домой.

Водители также говорят, что многим пришлось доставать уже убранные щетки для чистки машин от снега, хотя с большим слоем мокрого снега справляются они плохо.

"А в движении мокрый снег налипает на дворники, что мешает очистке стекла и обзору. Не нарадуюсь, что еще не успел поменять резину на летнюю", - рассказал "РГ" один из водителей.

Температура воздуха в Москве и области держится у отметки около ноля, что создает риск образования гололедицы.

Некоторые пользователи также сообщают о выросших ценах на такси, а ждать машины приходится дольше обычного - дело в высоком спросе и заторах, которые вызваны непогодой.

Аэропорты столичного региона сообщают о штатной работе - большого числа задержанных рейсов не видно и на их табло. В Шереметьеве сообщают, что рейсы выполняются по расписанию.

"За период с 00:00 до 9:00 мск 27 апреля 2026 года аэропорт обслужил свыше 25 тысяч пассажиров и 159 рейсов, из них: 77 на вылет и 82 на прилет, - рассказали в авиагавани. - Осуществляется регулярная очистка от снега и обработка реагентами взлетно-посадочных полос, перрона, привокзальных площадей и подъездных путей".

Из Подмосковья при этом приходят сообщения о перебоях с подачей электроэнергии - например, об отключениях сообщают в Дубне и Домодедове. Из-за налипания снега и ветра падают деревья, которые могут повреждать провода - над устранением аварий работают бригады энергетиков.