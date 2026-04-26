Москвичей предупредили о ливнях со снегом 26 апреля

До 45 процентов апрельской нормы осадков выпадет в воскресенье, 26 апреля, в Москве, температура с 11 градусов днем упадет до 2 к вечеру — дождь сменится мокрым снегом. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ветер в столице ожидается южной четверти, вечером с разворотом на северо-западные румбы с усилением до 5-10 метров в секунду, его порывы могут достигать до 13 метров в секунду.

— Показания барометров будут падать и составят 728 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, — передает слова синоптика РИА Новости.

Ранее Тишковец сообщил, что ливни, переходящие в заряды мокрого снега, пройдут в Москве 27 апреля. По его словам, за сутки выпадет до 10–15 миллиметров осадков, также может появиться снежный покров. Кроме того, 28 апреля в столице ожидается штормовой ветер до 15 метров в секунду.

В некоторых случаях попадания колеса в глубокую лужу может стоить водителю замены двигателя. Почему не стоит ездить по лужам, рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов. По словам эксперта, при плохой герметичности патрубки воздухозаборника также может случиться резкий скачок давления в трубопроводе или двигателе.