Собянин рассказал о развитии Московской поисково-спасательной службы на воде

Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах исполнилось 30 лет.

Об этом в воскресенье, 26 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— Первые городские спасатели на воде появились больше 150 лет назад, а служба спасения в ее современном виде — в 1996-м, — отметил он.

В настоящее время безопасность на водоемах столицы поддерживают 26 поисково-спасательных станций. Более 80 спасателей, включая водолазов, находятся на дежурстве круглосуточно, а в жаркие дни и во время оттепели их число может увеличиваться до 120. Под контролем находится 100 процентов береговой линии Москвы-реки и Химкинского водохранилища.

— Спасатели оснащены современным оборудованием, среди которого: подводные телеуправляемые аппараты, гидроциклы, суда на воздушной подушке, многоцелевое пожарно-спасательное судно «Полковник Чернышев», — сообщил глава города.

Также для мониторинга акватории и поиска людей используют БПЛА.

За последние годы модернизировали 11 станций и построили две новые. Кроме того, планируется возведение еще одной в ТиНАО.

Мэр Москвы подчеркнул, что спасатели регулярно проходят профессиональную подготовку, в том числе на базе специализированного учебно-методического центра.

— Профессионализм спасателей, грамотно выстроенные рабочие процессы, современная инфраструктура и оборудование — все это помогло существенно снизить количество происшествий на водных объектах столицы, — заключил Собянин в МАКС.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в столице более 70 спасателей патрулируют городские реки и водоемы для предотвращения возможных происшествий. В холодный период регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем — места несанкционированного выхода на лед и рыбной ловли.