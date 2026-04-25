Субботники на природных территориях прошли в Москве 25 апреля, в День биолога. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«25 апреля, в День биолога, в московской части национального парка «Лосиный остров» у Казенного пруда состоялась экологическая акция по уборке территории. Субботник объединил около 200 участников: сотрудников департамента природопользования, участников партнерских организаций и неравнодушных горожан. Помимо уборки, прошла эколого-просветительская программа: мастер-классы по изготовлению кормушек и скворечников, занятия по определению видов деревьев, тематическая игра по сортировке отходов», – говорится в сообщении.

Экологические субботники также состоялись в экоцентре «Терлецкий», у пруда Лось и в Кусковском лесопарке у Радужного пруда в рамках акции «Вода России». После уборки участников ждали экскурсия и чаепитие.