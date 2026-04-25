Москвичам пообещали неделю холодных ночей и снег

Очередное арктическое вторжение ждёт столичный регион на следующей неделе. Судя по прогнозам синоптиков, Первомай не порадует жителей Москвы и Подмосковья хорошей погодой.

Практически все ночи на следующей неделе будут холодными. Температура в городе будет колебаться около нулевых значений, в Подмосковье возможны заморозки до минус трёх градусов.

27 и 28 апреля в столице пройдёт мокрый снег, в остальные дни недели ожидаются дожди. Дневная температура вряд ли поднимется выше плюс 8 градусов, сообщает Гидрометцентр.