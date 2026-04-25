В столице раньше обычного зацвела черемуха

Из-за снежной зимы и теплого начала весны в столичном регионе раньше обычного зацвела черемуха. Душистые соцветия уже можно наблюдать во дворах старой застройки в Беговом районе, районе Красной Пресни, в столичных парках, в том числе "Фили", "Измайлово", "Покровское-Стрешнево", "Кузьминки-Люблино" и других.

Как объясняет "РГ" директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Владимир Чуб, растения в этом году проснулись раньше срока, например, сакура и магнолия зацвели на две недели раньше обычного. Так же произошло и черемухой. Вегетационные периоды зависят от погоды, уверен эксперт: чем теплее, тем раньше просыпаются растения, если похолодало - они притормозят с пробуждением и с новыми витком тепла возобновят этот процесс.

При этом, согласно многолетним наблюдениям, в средней полосе России черемуха цветет в начале-середине мая. Многие связывают ее цветение с похолоданием, которое обычно приходит в столичный регион, когда растение раскрывает цветки. Зачастую это сочетается с первыми отключениями горячего водоснабжения на летнюю профилактику. В этом году ранее завершения майских праздников ждать отключения горячего водоснабжения также не стоит.

А вот похолодание в столицу придет. После короткого возвращения тепла в субботу и воскресенье температура воздуха в эти дни достигнет +10 градусов, в понедельник начнется новый виток похолодания.