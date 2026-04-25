Столичные причалы подготовили к летней пассажирской навигации

Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили столичные причалы к летней пассажирской навигации, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

— Подготовительные работы проходили на 44 причалах, в первую очередь очистили их от остатков льда и снега, промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски, — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что при необходимости специалисты отремонтировали гранитные и бетонные основания сооружений, заменили изношенные резиновые причальные отбойники. Для безопасности пассажиров обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии летней навигации.

