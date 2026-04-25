Погода серьезно ухудшится в ближайшие трое суток в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщили в Гидрометцентре России. Причиной станет влияние глубокого балтийского циклона.

Синоптики отметили, что с 26 по 28 апреля в регионе прогнозируются осадки и усиление ветра. В воскресенье, 26 апреля, ожидается дождь, а в понедельник к нему добавится мокрый снег, который может налипать на провода и деревья.

По данным специалистов, в отдельных районах возможен временный снежный покров и образование гололедицы на дорогах. Также ожидается понижение атмосферного давления и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Во вторник, 28 апреля, сохранится неустойчивая погода с осадками преимущественно в виде мокрого снега. При этом 25 апреля в столичном регионе ожидается относительно спокойная погода с температурой до плюс 10 градусов, передает ТАСС.

Ливни, переходящие в заряды мокрого снега, пройдут в Москве в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, за сутки выпадет до 10–15 миллиметров осадков, также может появиться снежный покров. Кроме того, 28 апреля в столице ожидается штормовой ветер до 15 метров в секунду.