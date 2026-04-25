Двое козлят родились на «Городской ферме» на ВДНХ в начале апреля. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Родителями стали коза Юна и козел Викинг. На данный момент их детеныши находятся под присмотром зоологов. Козлята черно-белого окраса родились здоровыми и крепкими. Сейчас они питаются молоком матери и их уже перевели на сено.

— Посетители «Городской фермы» могут увидеть новых обитателей в хлеву возле матери Юны, где они проводят большую часть времени. С отцом козлята познакомятся чуть позже, — говорится в материале.

2 февраля два детеныша большого геррозавра, ящериц родом из Восточной и Южной Африки, появились на свет в Московском зоопарке. Это стало итогом многолетних усилий специалистов отдела «Террариум», поскольку добиться размножения этих рептилий в неволе — крайне сложная задача.

Ранее в Московском зоопарке получили второе поколение детенышей краснокнижного калимантанского безухого варана. Трое маленьких ящериц появились на свет в конце января. Тогда особи обитали в отдельном террариуме с тщательно контролируемыми условиями содержания.