Сергей Собянин рассказал о городской поддержке семей с детьми

Поддержка семей с детьми является важнейшим направлением социальной политики Москвы. Об этом в субботу, 25 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— С этого года мы проиндексировали на 6 процентов пособия и социальные выплаты семьям с детьми. Продолжаем дарить новорожденным набор «Наше сокровище» из 50 предметов, необходимых в первые месяцы жизни. Вместо подарка родители могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей, — отметил он.

Число многодетных семей в столице за последние 15 лет выросло почти в четыре раза. В настоящее время в них воспитывают более 630 тысяч детей. Такие семьи получают ежемесячные выплаты, компенсации на оплату жилья и телефона, а также льготы на оплату коммунальных услуг, взносов на капремонт и другое.

Для поддержки семей с детьми в городе функционируют 22 учреждения, среди которых 14 семейных центров, Кризисный центр помощи женщинам и детям, два социально-реабилитационных центра и пять центров для квалифицированной помощи детям с особенностями развития.

Кроме того, в трудной жизненной ситуации семьи могут обратиться за помощью к психологам, юристам или медиаторам.

— Также можно обратиться в службу медиации. За последние два года 70 процентов семей с помощью медиатора смогли достичь договоренностей по спорным вопросам. Мы первыми в России внедрили механизм медиации в городскую систему соцподдержки. На федеральном уровне принято решение распространить этот опыт в других регионах, — написал глава города в МАКС.

20 апреля мэр Москвы сообщил, что столица активно развивает телемедицинские технологии, делая медицинскую помощь более доступной и эффективной, в том числе для детей с особыми потребностями. Так, в 2025 году в городе были открыты шесть специализированных центров для лечения детей с заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта, а также четыре центра ранней помощи.