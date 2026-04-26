В Московском зоопарке весной на свет появились кошачьи лемуры и кудрявые пеликаны

Животные Московского зоопарка, подведомственного столичному Департаменту культуры, дали потомство. У кошачьих лемуров появилась на свет двойня, а в центре воспроизводства редких видов животных вылупились два птенца кудрявых пеликанов.

Кошачьи лемуры

Детеныши кошачьих лемуров родились у самца Барса и самки Алаутры 11 марта. Другие самки, живущие в этой группе, с интересом ухаживают за малышами.

«Все время крохи проводят с матерью — на ней или рядом. Она носит одного детеныша на спине, второго — на животе. Другие самки, живущие в группе, с интересом ухаживают за малышами: облизывают и мягко удерживают их, не давая уходить далеко. Примерно до полугода детеныши кошачьего лемура, они же кольцехвостые лемуры, или лемуры катта, питаются преимущественно материнским молоком. Однако начиная приблизительно с двухмесячного возраста понемногу пробуют взрослую еду», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Рацион лемуров состоит из свежих овощей и фруктов, листьев салата, различных белковых кормов, таких как перепелиные яйца, отварное мясо, насекомые, орехи и семечки. Кроме того, животные ежедневно получают специальные минеральные добавки.

Беременность у этих приматов длится примерно 135 дней. Вес детеныша при рождении составляет около 80–120 граммов. У пары это не первые двойняшки: в 2024 году у них уже родились две самки.

Самцу Барсу — 16 лет. Он приехал в столицу из Новосибирского зоопарка. Самка Алаутра родилась в Московском зоопарке в 2018 году. Ее назвали в честь одноименного озера, крупнейшего на острове Мадагаскар. Животных можно увидеть в павильоне «Дом обезьян», расположенном на новой территории зоопарка.

Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу. В природе они обитают на юге и юго-западе Мадагаскара. Московский зоопарк участвует в программе по сохранению и разведению этого редкого вида.

Кудрявые пеликаны

Потомство кудрявых пеликанов появилось у молодой пары — Глаши и Яши. Первый птенец вылупился 1 апреля, второй появился на свет на следующий день. Сейчас птенцы весят около 600–700 граммов. Сейчас о них заботятся орнитологи.

Первые дни птенцов кудрявого пеликана кормили шесть раз в день (каждые два часа). Сейчас в их рацион входят измельченная свежепойманная плотва, корюшка, сельдь, карп и специализированные витамины. Яше и Глаше — по шесть лет. Они переехали в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенного в Волоколамском районе Московской области, с городской территории зоопарка и спустя некоторое время образовали пару.

В центре воспроизводства живет группа из 10 кудрявых и четырех розовых пеликанов. В холодное время года они зимуют в утепленном плавучем домике. Весной птиц выпускают на озеро.

Пеликаны моногамны и образуют пару на всю жизнь. С 2021 года специалисты центра воспроизводства редких видов животных реализуют программу по сохранению кудрявого и розового пеликанов. Одной из задач программы является создание в условиях центра воспроизводства биотопа, максимально приближенного к природным условиям обитания птиц.

В природе места гнездования кудрявых пеликанов находятся на юге России — на границе Ставропольского края, Калмыкии и Ростовской области. Туда кудрявые пеликаны прилетают в феврале — марте и строят массивные гнезда, где вскоре откладывают яйца.

В начале 2025 года Московский зоопарк установил мировой рекорд по числу представленных видов животных — 1253 вида. К 2026 году эта цифра превысила 1280.

