Москвичам предсказали погоду в мае известной приметой

Известная примета «апрель с водой — май с травой» оправдается в Москве в 2026 году. Такую погоду в последний месяц весны предсказала жителям столицы ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет РИА Новости.

Синоптик отметила, что осадки в апреле были обильными — уже выпало 100 процентов от месячной нормы.

«Но несмотря на мокрый снег, ливни и заморозки, в столице местами виднеется трава, а значит все равно май будет зеленым», — уточнила Паршина.

Метеоролог добавила, что пока что точно предсказать погоду на весь май не получится. Можно лишь предположить, какими будет начало третьего месяца весны. «Но учитывая, с какими осадками нас провожает апрель, май встретит москвичей не лучше», — допустила Паршина. Синоптик считает, что в XXI веке к приметам стоит относиться скептически, а о погоде узнавать лучше из официальных источников.

Ранее Паршина призвала москвичей не ждать теплых майских праздников. С 1 по 3 мая в столице случится небольшое повышение температур, но погода все равно останется аномально холодной.