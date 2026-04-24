Движение на улице Кульнева в Москве ограничили до 1 сентября

Из-за работ по реконструкции движение на ул. Кульнева ограничили до 1 сентября, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 24 апреля до 1 сентября на участке ул. Кульнева будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции улицы», – говорится в материале.

В тот же период на участке ограничения, от ул. 1812 Года до съезда с ТТК на Кутузовский проспект, будет запрещена парковка и организовано одностороннее движение.